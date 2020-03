Il Coronavirus continua a sconvolgere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive in tutto il mondo. Nella serata di ieri è arrivata la conferma che, per decisione del governo del Qatar, la prima gara stagionale di MotoGp, in programma sul circuito di Losail, è stata annullata. Troppa la paura per la diffusione del Coronavirus, vista la grande quantità di persone che lavorano nel paddock provenienti dalle zone contagiate, Italia compresa. Il Motomondiale che non inizierà nemmeno nella seconda giornata: salta infatti anche il Gp della Thailandia, in programma il 22 marzo. Il governo thailandese ha annullato la gara per scongiurare un aumento di casi di positività al COVID19. Lo ha annunciato il vicepremier thailandese Anutin Charnvirakul. “Dobbiamo prima concentrarci sulla pandemia. Dobbiamo rimandare la gara fino a nuovo avviso – ha detto Anutin, che è anche ministro della Sanità -. E’ nell’interesse del Paese e dei partecipanti“.

