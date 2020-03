In un momento complicato per il Motomondiale, considerando l’annullamento del GP del Qatar e il rinvio di quello della Thailandia, arrivano per fortuna rassicurazioni dall’Argentina.

La gara in programma sul circuito di Termas de Rio Hondo, in programma dal 17 al 19 aprile, al momento si correrà come ammesso da Orlando Terranova, amministratore delegato del Grupo OSD (promotori dell’evento): “al momento l’Argentina non ha restrizioni legate al Coronavirus e non si temono problemi grazie al protocollo della sicurezza emesso dal Ministero della Salute della nazione sudamericana. I casi del Qatar e della Thailandia sono differenti, perché i rispettivi governi hanno attuato prevenzione e restrizioni sui viaggi delle persone provenienti dall’Italia, una delle nazioni che di recente ha presentato più casi di persone contagiate. Nel circus della MotoGP c’è tanto personale italiano, ma è davvero molto facile per l’organizzazione avere il controllo di ogni passeggero. Inoltre i team avranno cura particolare di membri che dovessero presentare sintomi, generando azioni che prevedono la cura e il controllo del personale stesso. Il Gran Premio d’Argentina sarà svolto regolarmente nelle date previste e continuerà a far parte del calendario 2020“.

Parole rassicuranti sì, ma che non determinano l’assoluta certezza che il Gran Premio si svolgerà. Cosa analoga era avvenuta anche in Thailandia, con la pubblicazione di un comunicato che confermava lo svolgimento della gara, salvo poi venire rinviata per il pericolo del Coronavirus.

Valuta questo articolo