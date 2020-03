Il Mondiale 2020 sarà l’ultimo per Valentino Rossi in sella alla M1 del team ufficiale Yamaha, al termine della stagione infatti il Dottore lascerà posto a Fabio Quartararo, già annunciato dalla Casa di Iwata.

Il pesarese non ha ancora deciso cosa fare nel 2021, potrebbe trasferirsi nel SIC Petronas oppure cambiare aria. Nel caso in cui decidesse di provare l’esperienza in Suzuki, non ci sarebbe posto per Rossi, come ammesso da Davide Brivio a Motorsport.com: “se Valentino mi telefonasse per chiedere un posto in Suzuki e chiudere da protagonista la carriera? In questo momento il posto non ce l’abbiamo, la nostra strategia è continuare con Mir e Rins. Lo stop Coronavirus complica i suoi piani? Credo di no, la scelta di Yamaha è chiara, possono permettersi di rimanere in attesa di Valentino. La squadra ufficiale è a posto, tengono lo spazio libero nel team Petronas“.

