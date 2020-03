Motoairbag è un prodotto creato da D.P.I. Safety s.r.l., Azienda composta al 100% da capitale italiano fondata a Milano nel 1997, che intuì la maggior efficacia dei protettori basati sulla tecnologia airbag rispetto ai protettori rigidi. Concentrandosi inizialmente sul mondo delle moto, fu quindi sviluppata e brevettata per prima la tecnologia ad esplosione fredda, che permette ai sistemi airbag di poter essere indossati.

Dopo molti anni di studio, test di impatto, ricerca tecnologica e ingegnerizzazione, nel 2003 nasce il primo prodotto Motoairbag, che dimostra da subito la sua efficacia in occasione di incidenti reali. La tecnologia Motoairbag è stata ulteriormente sviluppata negli anni, fino a che nel 2009 i sistemi airbag Motoairbag vengono utilizzati anche da altri marchi di abbigliamento per la propria linea di “AIRBAG”. Nel 2013 i vari sistemi Motoairbag vengono certificati EN1621/4 come airbag per motociclisti, primi fra tutti. Attualmente, decine di migliaia di motociclisti viaggiano protetti da Motoairbag.

D.P.I. Safety s.r.l. studia, progetta e produce in Italia dispositivi airbag per la protezione efficace del corpo umano dal rischio di trauma da impatto. All’interno della sede operativa dell’Azienda, situata nel distretto industriale di Milano, sono presenti il laboratorio di ricerca e sviluppo – attrezzato anche con i macchinari per i test di impatto e prototipazione – la produzione, lo stoccaggio, la logistica e gli uffici, dove è organizzato anche l’attento servizio di assistenza verso la clientela. Pur utilizzando dei processi automatici, i montaggi fondamentali sono eseguiti manualmente per avere l’assoluta certezza di funzionamento dei dispositivi. Al temine del processo di produzione ogni singolo sistema airbag viene testato, identificato con numero di serie e dotato di identità.

Mission dell’Azienda è proteggere le persone esposte inutilmente a rischio di impatto, attraverso l’educazione alla sicurezza e lo sviluppo costante di soluzioni tecnologiche affidabili e semplici da usare. Questo il motore che muove con passione e competenza la continua evoluzione del marchio e dei brevetti Motoairbag, grazie al know-how di un’Azienda che, da 20 anni, può vantare un’importante ruolo istituzionale nella Commissione Europea per la standardizzazione dei protettori e la rigorosa qualità di un prodotto totalmente Made in Italy.

Oltre alla produzione di dispositivi a marchio Motoairbag, D.P.I. Safety s.r.l. mette la sua tecnologia brevettata a disposizione anche di altri produttori di abbigliamento, che scelgono di inserirla nelle proprie linee con una propria identità stilistica. Ad esempio: Vespa, GIMOTO, Aprilia, Moto Guzzi, Clover, Tucano Urbano, Piaggio, Qooder, Merlin, Alike, IXS.

Ulteriori applicazioni di Motoairbag, oltre la moto, riguardano la MTB, l’equitazione, il parapendio e la protezione nei cantieri.

Valuta questo articolo