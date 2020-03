La MotoGp non correrà in Qatar a causa dell’emergenza Coronavirus, ma le due ruote saranno ugualmente protagoniste nel weekend di Losail con le due classi minori. Nel pomeriggio di sabato spazio dunque alle consuete qualifiche con la Moto3 ad inaugurare la stagione 2020. La prima pole position dell’anno la firma Tatsuki Suzuki che in sella alla Honda della Squadra Corse Sic58 firma il miglior tempo in 2’04″815. Il pilota asiatico precede di 0″008 Raul Fernandez (Ktm Team Ajo) e di 0″110 Albert Arenas (Ktm Team Aspar).

Completano la top ten Darryn Binder (+0″211), Ai Ogura (+0″250), Jaume Masia (+0″271), Andrea Migno (+0″314); Deniz Oncu (+0″361); John McPhee (+0″427) e Tony Arbolino (+0″512).

