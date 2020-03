Con la gara di Moto2 si chiude il weekend del Qatar, primo appuntamento motoristico stagionale che non vedrà i piloti MotoGp scendere in pista a causa dell’emergenza Coronavirus. La seconda classe delle due ruote corre regolarmente e Tastuta Nagashima si piazza davanti a tutti sul circuito di Losail con il tempo di 40:00.192. Il pilota giapponese chiude davanti a due italiani: Baldassarri (+1.347) e Bezzecchi (+1.428). Caduta nel finale per Luca Marini toccato da Dixon all’ultimo giro.

