Mentre la MotoGp è a riposo forzato, a causa dell’emergenza Coronavirus, la Moto2 scende in pista a Losail per un inizio col botto. Le prime qualifiche del 2020 si concludono con due piloti in prima posizione con lo stesso tempo. Joe Roberts e Luca Marini hanno infatti chiuso la rispettiva sessione di qualifica in 1:58.136. La pole position è stata però assegnata al pilota americano per aver compiuto un secondo giro più veloce rispetto al rivale: 1:58.447 per Roberts, 1:58.502 per Marini che chiude dunque secondo. Terza posizione per Enea Bastianini.

Valuta questo articolo