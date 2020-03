L’approcciarsi della primavera ha da sempre significato due cose: lo sbocciare dei fiori e l’arrivo di splendide giornate di sole da passare con amici e parenti all’aperto, a pochi passi da casa oppure on the road, per gli appassionati delle due ruote. Una prospettiva che oggi diventa quanto mai importante per varcare anche solo con la mente le quattro mura di casa, approfittando di queste giornate per non spegnere le proprie passioni e fare programmi per quando la normalità tornerà a bussare alla porta. Ecco allora che per gli amanti delle moto in cerca di ispirazione, Subito, piattaforma n. 1 in Italia per comprare e vendere con oltre 13 milioni di utenti unici mensili*, ha stilato la classifica delle moto più cercate dagli italiani nel 2019 nella categoria Moto di Subito MOTORI.

Con 180.000 annunci online ogni giorno e oltre 11,5 milioni di visite mensili, la categoria Moto è infatti un vero e proprio osservatorio privilegiato su ciò che gli italiani cercano in relazione al mondo delle due ruote. Le oltre 100 milioni di ricerche per parola chiave registrate nel 2019 confermano la leadership indiscussa della Vespa, ma riservano anche una sorpresa: tra i marchi preferiti infatti, il podio vede un ribaltamento della classifica con lo storico brand Harley Davidson soppiantato dalla Ducati di Borgo Panigale, apprezzata soprattutto dagli amanti delle corse.

TOP 10 MODELLI: Vespa regina indiscussa, seguita da TMax e SH

Passano gli anni, ma al primo posto nel cuore e nelle ricerche degli italiani resta sempre lei, la Vespa, eccellenza del design e simbolo del genio italiano da quando Corradino Ascanio la progettò nel 1946. Mito intramontabile conosciuto in tutto il mondo, è perfetta per chi desidera un pezzo di storia da esporre per stupire amici e parenti, da collezionare in tutte le sue varianti o da restaurare per farlo tornare al vecchio splendore.

Per chi stava già pensando a un nuovo mezzo per muoversi comodamente tra le strade della città, seguono al secondo e terzo posto, scambiandosi rispetto al 2018, TMax e SH delle case giapponesi Yamaha e Honda, leader per le vendite nei loro segmenti di appartenenza: maxiscooter e scooter a ruota alta. Non mancano poi andando avanti nella classifica le moto preferite da coloro che amano il brivido delle corse alla Valentino Rossi, le R1 (che guadagna ben due posizioni) e R6 della Yamaha, mentre al sesto posto troviamo il Beverly, grande classico della casa italiana Piaggio.

Sale di classifica la KTM 125 (7°), perfetta per quanti stanno progettando di godersi il ritrovato tempo all’aperto e in compagnia facendo motocross, mentre a chiusura della classifica ecco comparire ben tre new entry: la Honda Transalp (8°), apprezzata per la sua versatilità; la sorella di casa Africa Twin (9°), che ha visto gli inizi sulle piste di uno dei rally più noti, la Parigi-Dakar; la Ducati Monster (10°), prima sport naked e compagna di viaggio ideale per chi si sente uno spirito libero.

TOP 10 MODELLI 2019 VS 2018 1 Vespa = 2 Yamaha TMax +1 3 Honda SH -1 4 Yamaha R1 +2 5 Yamaha R6 = 6 Piaggio Beverly -2 7 KTM 125 +1 8 Honda Transalp +5 9 Honda Africa Twin +3 10 Ducati Monster +2

TOP 10 BRAND: vince lo spirito sportivo di Borgo Panigale

Se si cerca ispirazione sui marchi a cui affidarsi per la scelta di una nuova compagna di viaggio su due ruote, ecco che il 2019 riserva una grande sorpresa: le ricerche degli utenti di Subito hanno infatti ribaltato la classifica, portando in prima posizione Ducati, la sportiva di Borgo Panigale, per chi desidera vivere emozioni forti a contatto con l’asfalto, che va a sostituire lo storico brand americano Harley Davidson, che scende in quarta posizione.

Classifica sostanzialmente invariata invece nelle posizioni successive con al secondo e terzo posto BMW e KTM, marchi apprezzati soprattutto in termini di prestazioni e sportività, mentre chiude la top5 Honda. New entry in nona posizione Husqvarna, la svedese capace di regalare un’esperienza unica su strada con le sue moto da enduro e da cross.

TOP 10 BRAND 2019 VS 2018 1 Ducati +2 2 BMW = 3 KTM +1 4 Harley Davidson -3 5 Honda = 6 Yamaha +1 7 Moto Guzzi -1 8 Kawasaki = 9 Husqvarna +2 10 Triumph -1

TOP 10 KEYWORDS PIÙ CERCATE: divertimento e heritage

Analizzando le parole più cercate al netto di marca e modello si conferma anche per il 2019 la passione degli italiani per il connubio moto-divertimento, ma anche un ritorno ai grandi classici e per lo stile rétro.

Motard (2°), Trial (3°), Pit Bike (6°), Enduro (8°) e Cross (9°), tutte tipologie dedicate a chi desidera una moto che non permetta solo di correre sulla strada, ma anche e soprattutto di godersi il proprio tempo libero, fuori strada o in pista. Il quinto posto con Cafè Racer, che sale di ben quattro posizioni, e l’entrata in classifica delle moto d’epoca (10°), confermano invece un ritorno dei modelli che hanno fatto la storia, spesso amati dai collezionisti che vogliono riportarle agli antichi splendori e metterle in mostra.

TOP 10 KEYWORDS 2019 VS 2018 1 125 = 2 Motard +3 3 Trial +1 4 Depotenziata +2 5 Cafè Racer +4 6 Pit Bike +1 7 50 -5 8 Enduro = 9 Cross -6 10 Epoca +2

TOP 3 PER CATEGORIA

Infine, guardando la top 3 delle ricerche per categoria, troviamo diverse conferme e qualche sorpresa. Nelle enduro per esempio, la BMW GS che nel 2018 era stata al primo posto nelle ricerche sulla piattaforma così come nelle vendite, esce dal podio, sorpassata dai due grandi classici di casa Honda, Transalp e Africa Twin. Non solo, new entry al terzo posto la KTM EXC, perfetta per chi vuole vivere il brivido della velocità su strada o off-road.

Tra le naked, si confermano le prime due posizioni di Ducati Monster e Honda Hornet, seguite dalla Ducati Scrambler, tanto cara agli hipster metropolitani. Nessuna variazione anche tra le sportive, così come tra gli scooter.

Infine, la top 3 cross, con 3 superclassici perfetti per i giovani e per chi ama il fuoristrada ma preferisce la piccola cilindrata: KTM 125, Husqvarna 125 e Honda CR.

TOP 3 CROSS TOP 3 ENDURO TOP 3 SPORTIVE KTM 125 Honda Transalp Yamaha R1 Husqvarna 125 Honda Africa Twin Yamaha R6 Honda CR KTM EXC Honda CBR

TOP 3 NAKED TOP 3 SCOOTER Ducati Monster Vespa Honda Hornet Yamaha TMax Ducati Scrambler Honda SH

* Fonte Audiweb Total Digital Audience 2019

Valuta questo articolo