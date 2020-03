Da ore ormai non si fa altro che parlare della cancellazione del Gp del Qatar per la MotoGp e del rinvio del Gp della Thailandia per tutte le classi. Nel weekend si disputeranno regolarmente le gare di Moto2 e Moto3 poichè piloti e staff sono già in Qatar dove ieri si sono conclusi gli ultimi test invernali.

Il weekend, come sempre, inizierà giovedì, con la tradizionale conferenza stampa dei piloti, mentre venerdì si andrà in scena con le prime sessioni di prove libere. Le gare saranno trasmesse sui canali Sky e Dazn.

Ecco il programma del weekend di gara del Gp del Qatar:

Giovedì

15.00 Conferenza stampa Moto2

Venerdì

09.50 FP1 Moto3

10.45 FP1 Moto2

14.10 FP2 Moto3

15.05 FP2 Moto2

Sabato

9.25 FP3 Moto3

10.20 FP3 Moto2

13.30 Qualifiche Moto3

14.25 Qualifiche Moto2

Domenica

10.40 warm up Moto3

11.10 warm up Moto2

13.00 gara Moto3

14.20 gara Moto2

