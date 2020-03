E’ morto Michel Hidalgo, c.t. campione d’Europa nell’84 con la Francia. Proprio in quell’occasione fu coniato il termine “calcio champagne” usato ancora oggi per dare lustro ad un tipo di gioco davvero spettacolare. La morte di Hidalgo all’età di 87 anni, non sembra essere legata al Coronavirus, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport. Da calciatore nel ’55 col Reims vinse un campionato francese.

