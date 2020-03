Il Team Ineos sta vivendo ore davvero dolorose per la scomparsa del direttore sportivo Nicolas Portal, morto a soli 40 anni per attacco cardiaco. Un evento che rende tutto ancora più complicato in un momento difficile a livello mondiale a causa dell’allarme Coronavirus. Per questi ultimi avvenimenti, il team Ineos ha deciso di ritirarsi momentaneamente da tutte le gare fino a fine marzo.

“Dopo la tragica scomparsa di Nico Portal, e a causa della corrente incertezza attorno al Coronavirus, il Team Ineos ha preso oggi la decisione di ritirarsi momentaneamente da tutte le gare fino alla Volta a Catalunya del 23 marzo“, questo l’annuncio sui social della squadra di Froome.

