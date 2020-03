Una notizia tremenda ha scosso Ricardo Centurion, ex giocatore del Genoa costretto a piangere la scomparsa della fidanzata Melody Pasini.

La 25enne è deceduta nella giornata di oggi in Argentina, precisamente a Lanus, in seguito ad un arresto cardiaco che l’ha colta mentre guidava la sua automobile. Secondo la stampa locale, la ragazza soffriva di problemi al cuore da qualche anno, dunque l’infarto potrebbe essere dovuto ad alcune complicazioni manifestatesi improvvisamente. Il Velez, club proprietario del cartellino di Centurion, ha voluto esprimere la propria vicinanza al giocatore: “La società è vicina a Ricardo Centurión in questo momento difficile, dopo aver appreso della triste notizia della morte della sua ragazza, Melody Pasini. Le nostre condoglianze alla tua famiglia e ai tuoi amici. Forza Centu!”.

