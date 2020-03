Si chiude con un settimo posto finale, secondo miglior piazzamento in carriera in un Mondiale Allround, la corsa di Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) nella rassegna iridata di Hamar, in Norvegia. Oggi, nell’ultima giornata di gare, la 29enne romana che partiva dalla quinta posizione complessiva dopo le due prove di ieri, si è piazzata tredicesima nei 1500 metri con il tempo di 1’57″22 guadagnandosi così l’accesso all’ultima prova, quella dei 5000 metri, riservata alle migliori otto classificate sulle precedenti tre distanze. Qui Lollobrigida è terminata settima con un crono di 7’12″00, piazzamento che le ha garantito il settimo posto anche nella classifica finale allround. Come detto, per la campionessa azzurra si tratta della miglior prestazione in carriera dopo la quinta piazza del 2018: un risultato importante che conferma l’ottimo stato di forma di Francesca anche in vista della Finale di Coppa del Mondo del prossimo week-end ad Heerenveen.

Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) e Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) non hanno invece preso parte oggi alla gara dei 1500 metri vista la non perfetta condizione fisica. I due, rispettivamente 20° e 24° in classifica generale dopo la giornata di ieri, hanno scelto insieme al direttore tecnico Maurizio Marchetto di non scendere sul ghiaccio vista l’impossibilità di qualificarsi per i 10.000 finali alla vigilia delle gare di oggi.

Testa ora alla Finale di Coppa del Mondo della prossima settimana ad Heerenveen, in Olanda, dove la Nazionale italiana sosterrà il suo ultimo importante impegno stagionale. Buone premesse e tanta fiducia verso l’appuntamento in terra olandese.

Valuta questo articolo