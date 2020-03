“A Maldini andrebbe chiesto: ‘cosa hai fatto per diventare un dirigente?’ È come se un medico diventasse tale senza aver fatto la prima elementare. […] Maldini è come se si fosse ritrovato a fare il medico in uno degli ospedali più importanti al mondo senza aver frequentato le scuole elementari“. Parole al veleno quelle che Massimiliano Mirabelli ha riservato a Paolo Maldini. L’ex ds del Milan non perde occasione per scoccare frecciatine verso la nuova dirigenza rossonera, ma questa volta ha trovato pane per i suoi denti.

Maldini, ai microfoni dell’ANSA, ha risposto per le rime: “a parte il fatto che ogni suo commento negativo su di me lo considero un grande complimento, sentendolo parlare, fossi in lui, eviterei riferimenti a qualsiasi livello di istruzione scolastica“.

Valuta questo articolo