Arkadiusz Milik è il proprietario del Food & Ball, ristorante che il centravanti ha aperto in terra polacca. In questo momento caratterizzato dal Coronavirus, l’attaccante del Napoli ha deciso di prendere la situazione in mano andando in aiuto dei medici che in queste ore si stanno facendo in 4 per il bene della comunità. Ebbene, Milik attraverso il proprio ristorante fornirà pasti gratis ai medici ed agli di Katowice, che tanto si stanno spendendo in questo momento di emergenza sanitaria.

