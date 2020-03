Nelle ultime ore in casa Milan si è aperta una spaccatura che difficilmente potrà essere risanata. Il rapporto fra Gazidis e Boban è ai minimi storici dopo l’intervista nella quale il dirigente croato ha criticato la scelta dell’ex Arsenal di contattare Ralf Rangnick, senza avvertire il resto della dirigenza, proponendogli il ruolo di nuovo allenatore del Milan in vista della prossima stagione.

Intervista che sancisce l’addio di Boban al Milan. Una situazione spinosa, in merito alla quale Christian Vieri, dagli studi di Tiki Taka, ha voluto dire la sua opinione senza peli sulla lingua: “Boban ha fatto bene. Gazidis è andato a parlare con l’allenatore (Rangnick, ndr) quando lui non c’entra niente. Ma chi è Gazidis? Cosa fa? Ci sono Boban e Maldini in quel ruolo. Boban doveva stare zitto? Nella vita bisogna essere uomini e avere i coglioni e Boban li ha. Maldini ha chiamato Boban per lavorare insieme, sono molto amici. Boban non è stato mandato via: uno ha fatto una vigliaccata, l’altro non è un pupazzo, ha personalità e dice le cose in faccia. Perchè Gazidis non se ne ritorna all’Arsenal?“.

