Theo Hernandez durante questo periodo di quarantena a causa del Coronavirus, si sta dilettando spesso e volentieri sui social in un fitto colloquio con tifosi milanisti e non. Ieri ha risposto ad alcune domande poste su Instagram durante una diretta, domande alle quali il terzino rossonero non si è sottratto.

Si è spaziato dal calcio alla moda, passando per le donne che spesso e volentieri lo stuzzicano proprio attraverso i social. Theo Hernandez ha rivelato d’essere un grande appassionato di moda e d’amare dunque Via Montenapoleone, una delle principali vie modaiole milanesi. Ma non è tutto, il terzino è parso consapevole del fatto di dover migliorare difensivamente: “sono ancora molto giovane e so che devo crescere”. Theo Hernandez ha inoltre rivelato un suo sogno, vale a dire quello di giocare al fianco del fratello Lucas, attualmente in forza al Bayern Monaco, dunque non facile da acquistare per il Milan in questo momento storico.

