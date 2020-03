Il Milan sembra essere intenzionato ad affidare il proprio futuro a Ralf Rangnick, tecnico tedesco abituato a svolgere anche il ruolo di direttore sportivo. Questa sua predilezione è stata confermata anche dal santone tedesco Hitzfeld, il quale ha riempito di elogi il collega, considerato un visionario del calcio.

“Se il calcio tedesco è cresciuto tanto negli ultimi decenni, gran parte del merito è proprio di Ralf – le parole di Hitzfeld alla Gazzetta dello sport –. Lo considero un visionario, ha portato idee interessanti e pratiche. Ha fatto bene a tutto il movimento. Lo vedrei bene al Milan però bisogna dargli spazio e fiducia. Conoscendolo immagino che voglia fare sia il direttore sportivo che l’allenatore. Sarebbe giusto dargli questa opportunità. Non ha mai allenato una big? Questo non è vero perché lo Schalke, che ha guidato in due momenti diversi, è una squadra di prima fascia in Bundesliga. Con lui a Gelsenkirchen sono arrivati anche dei titoli, cosa per nulla scontata e per questo significativa. Poi ha guidato il Lipsia, che ora è fra i club più importanti del nostro calcio. Ha ricevuto anche altre offerte importanti, ma per un allenatore sono molto importanti sia il timing sia le sensazioni. Se non si è convinti al 100% è giusto rifiutare. E così ha fatto lui“.

Valuta questo articolo