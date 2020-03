Stefano Pioli, come tutto il resto d’Italia, osserva la propria quarantena. L’allenatore del Milan riposa nella sua villa di Parma insieme alla moglie e al suo labrador. Stando a quanto si legge sulla ‘Rosea’, libri e serie tv sono l’arma principale che il tecnico rossonero sfrutta per combattere la noia. Qualche esercizio in casa e le passeggiate in giardino con il cane servono invece per tenersi in forma: niente partite di tennis al circolo invece, in osservanza con le misure del governo. E lo sport? Il calcio è completamente messo da parte: in tv solo NBA con gli idoli Kareem Abdul-Jabbar a Larry Bird, fino a Michael Jordan. Chissà che non ne venga fuori qualche nuova tattica per il suo Milan…

