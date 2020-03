“Sentendolo parlare, fossi in lui, non parlerei di istruzione scolastica“. Si era espresso così Paolo Maldini in risposta ad una precedente intervista nella quale Massimiliano Mirabelli, aveva sottolineato l’inesperienza da dirigente dell’ex capitano rossonero paragonandolo ad un medico che esercita pur non avendo fatto le elementari.

La risposta dell’ex ds del Milan non si fatta attendere. Intervistato da Sportitalia, Massimiliano Mirabelli ha risposto: “mi sono fatto una risata. Io dico sempre quello che penso… Mi dispiace perché così offende tutti i calabresi. Nulla da dirgli, non deve perdere tempo a rispondere. Il Milan ha una grandissima proprietà. Maldini dovrebbe rispondere alla società e ai tifosi. […] Maldini ha solo la terza media? (come mostrato in un servizio in studio, ndr) Io un diploma l’ho preso… Si riferiva al mio accento calabrese ma io sono fiero di averlo“.

