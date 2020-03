Nel consueto appuntamento di Casa Sky Sport, format nel quale vengono intervistati i campioni dello sport con domande che arrivano direttamente dagli spettatori che guardano la tv da casa, Filippo Inzaghi ha parlato della maledizione della maglia numero 9 del Milan. Dopo il ritiro di ‘Super Pippo’, nessun altro attaccante è riuscito a segnare con regolarità indossando la maglia che per eccellenza è destinata ai bomber: una sorta di maledizione che colpisce chiunque non riesca ad essere decisivo con regolarità come Pippo Inzaghi, attaccante dal fiuto del gol incredibile, capace di segnare in qualsiasi modo e in qualsiasi momento.

Ci hanno provato in tanti a raccoglierne l’eredità. Fernando Torres e Gonzalo Higuain sono stati gli attaccanti più famosi, affermati a suon di gol in tutta Europa, con bacheche piene di trofei, ma incapaci di segnare regolarmente con la 9 del Milan sulle spalle. Alexandre Pato e Andrè Silva invece, hanno letteralmente visto sfiorire il loro talento, preferendo cambiare aria per rilanciare le loro carriere con dubbi risultati. Destro, Matri, Lapadula e Luiz Adriano avevao un peso troppo grande da portare rispetto alle loro qualità. Per ultimo, il caso forse più eclatante, quello di Krzysztof Piatek capace di segnare a raffica l’anno scorso con la maglia numero 19, diventato poi l’ombra di se stesso (fino ad essere ceduto!) nella stagione attuale, dopo il cambio con la casacca numero 9.

Filippo Inzaghi, intervistato da Sky Sport ha parlato della possibile soluzione: “non esiste la maledizione della numero 9: se la mettesse Ibrahimovic, sarebbe finita. Quando la indossano dei grandi giocatori, la maledizione scompare. Non era giusto ritirarla quando la indossò Van Basten o il sottoscritto, è una maglia importante che tornerà presto a segnare”. Solo un fenomeno come Zlatan, capace di ‘qualsiasi cosa’, è in grado di spezzare la maledizione della 9? I tifosi del Milan si augurano di non perdere l’ennesimo attaccante nel tentativo di riuscirci…

