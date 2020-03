Nel corso di una chiacchierata social con i tifosi del Milan, visibile integralmente nella giornata di domani sui canali del club, Gigio Donnarumma ha lanciato un forte messaggio che ha rallegrato i supporter rossoneri: “sono sempre stato tifoso del Milan e non posso fare altro che dare tutto me stesso per questa maglia“. Una dichiarazione importante visto che in estate Donnarumma dovrà discutere le possibilità di un rinnovo del contratto che scade nel 2021. “Questi colori per me significano tanto perché sono cresciuto qui“, ha spiegato il giovane portierino rossonero. Parole che, se seguite dai fatti, fanno ben sperare in ottica rinnovo. Mino Raiola permettendo…

