L’avventura di Zvonimir Boban al Milan è praticamente terminata, il cfo rossonero ha ricevuto nella giornata di ieri la lettera di chiusura rapporto per giusta causa, in seguito all’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport pochi giorni fa.

Parole durissime che non potevano passare inosservate agli occhi della proprietà, soprattutto per la lesione dell’immagine di Ivan Gazidis, amministratore delegato della società. Impossibile attendere la fine della stagione così, in pochi giorni, gli avvocati del Fondo Elliott hanno formalizzato il divorzio da Boban, recapitandogli l’inequivocabile lettera. Adesso manca solo il comunicato ufficiale, che attesti l’uscita di scena di Boban dal mondo Milan dopo pochi mesi di lavoro.

Un colpo durissimo per il club, primo perché arriva in una fase delicatissima dell’anno, secondo perché getta ombre sul futuro di Maldini, che potrebbe lasciare anche lui insieme a Massara. Difficile lavorare in queste condizioni per l’ex capitano rossonero, che sta seriamente pensando di lasciare insieme all’amico. Una situazione delicata che potrebbe costare carissima al Milan, toccherà a Pioli tenere la squadra fuori da questa baraonda, permettendogli di concentrarsi solo sul campo senza distrarsi con le varie dinamiche societarie.

