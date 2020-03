La finale di Champions League 2005, gioca in quel di Istanbul fra Milan e Liverpool, è stata una delle pagine di storia del calcio più clamorose di sempre. Per i tifosi del Milan, un trauma ancora vivo nella memoria, per quelli del Liverpool invece una gioia immensa. Rossoneri avanti 3-0 nel primo tempo di una gara dominata in lungo e in largo, poi il clamoroso 3-3 della ripresa e il famoso epilogo ai rigori con i Reds che portano a compimento una folle rimonta. Che qualcuno definisce ‘furto’. Intervistato al Telegraph dall’ex calciatore Jamie Carragher, Carlo Ancelotti, allenatore di quel Milan, non ha esistato a dichiarare: “è stato un furto“, per poi rifilare una stoccata allo stesso Carraghere: “perdevi sempre un sacco di tempo…“. Insomma, una ferita ancora aperta nonostante la rivincita della finale 2007.

Valuta questo articolo