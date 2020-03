Chi è il miglior calciatore al mondo? Una domanda alla quale tutti abbiamo risposto almeno una volta, secondo il nostro personale punto di vista che, per quanto possa essere valido, non sarà mai autorevole come quello di Pelè. Il fuoriclasse brasiliano è intervenuto sulla questione, preferendo Cristiano Ronaldo a Leo Messi. Pelè ha dichiarato: “c’è molto equilibrio, ma mi sembra che oggi Cristiano Ronaldo sia il più stabile, continuo e da almeno 10 anni è su quel livello. Cristiano meglio anche di me? Bisogna dire la verità: mio papà e mia mamma hanno chiuso la fabbrica, di Pelé non ce ne saranno più“.

