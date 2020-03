A causa del peggioramento della pandemia di COVID-19, i canali di social media globali di Mercedes-Benz e Daimler saranno utilizzati per amplificare la diffusione di informazioni importanti da parte di istituzioni ufficiali e organizzazioni sanitarie. Pertanto, Mercedes-Benz fa affidamento su post progettati per incoraggiare fan e clienti a mostrare solidarietà, perseveranza e ‘distanza fisica’ nell’attuale, eccezionale, situazione. “Utilizzeremo la “Reach” dei nostri canali globali di social media Mercedes-Benz nei prossimi giorni e settimane per aiutare a rallentare la diffusione del virus COVID-19. Stiamo fornendo ai nostri oltre 50 milioni di follower sui nostri canali internazionali, suggerimenti e consigli su argomenti come igiene, comportamenti responsabili e rapporti con persone a rischio o che soffrono già della malattia. Inoltre, condivideremo le informazioni di selezionate ed importanti organizzazioni sanitarie“, afferma Bettina Fetzer, Vice President Marketing di Mercedes-Benz AG.

