I Los Angeles Lakers continuano a studiare le migliori soluzioni per puntellare il proprio roster in vista del finale di stagione e, soprattutto, per giocarsi al meglio le chance di vincere l’anello in postseson. Nelle ultime ore è stato tagliato il contratto di Troy Daniels, giocatore che nelle ultime gare ha svolto un ruolo sempre più marginale nel roster giallo-viola. Grazie al suo addio, la franchigia losangelina potrà firmare uno fra Dion Waiters e J.R. Smith, impegnati entrambi nei prossimi giorni in dei workout personali per testarne la loro reale efficacia in vista di un inserimento in squadra.

