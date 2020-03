I Los Angeles Clippers sono stati una delle franchigie più attive sul mercato in questa stagione, nonché una di quelle che si è mossa meglio nella costruzione del proprio roster. Un progetto che, nonostante gli arrivi estivi, fra i tanti, delle stelle Kawhi Leonard e Paul George, nonché gli arrivi di Reggie Jackson e Marcus Morris nel mercato ‘invernale’, regala ancora una firma inaspettata. Secondo l’insider Shams Charania, i Clippers hanno messo sotto contratto per 10 giorni Joakim Noah, centro ex Bulls e Grizzlies che aggiungerà esperienza e presenza difensiva alla panchina allungando le rotazioni di una delle franchigie candidate al titolo.

Valuta questo articolo