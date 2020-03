Nonostante l’NBA sia ferma a causa dell’emergenza Coronavirus, il mercato NBA continua, come sempre, sottotraccia. Secondo gli ultimi rumor, i Miami Heat sarebbero interessati a DeMar DeRozan per la stagione 2021. La guardia ha già fatto sapere ai San Antonio Spurs che, senza un accordo al rialzo sul rinnovo, lascerà la franchigia rinunciando alla propria player option e dunque diventando free agent. Secondo Jabari Young, gli Heat avevano già provato a prendere DeRozan prima della trade deadline di febbraio: “durante la trade deadline, era possibile intuire come i Miami Heat stessero lavorando per arrivare a DeMar DeRozan. Il giocatore è stato inoltre spesso in contatto con Jimmy Butler”.

