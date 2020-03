Daniil Medvedev non si ferma. Nonostante il Coronavirus stia imponendo ferree regole anche agli sportivi, il tennista russo si sta continuando ad allenare nel pieno rispetto delle regole. Il video postato sui social da Medvedev ha fatto anche un po’ sorridere, una palestra improvvisata all’interno di un garage neanche troppo grande. Fa un po’ specie vedere il numero 5 del mondo, residente a Montecarlo, con guadagni in carriera che superano gli 11 milioni di dollari, allenarsi in queste condizioni come un normale cittadino all’interno del proprio garage. Ma tant’è, Daniil ha fatto la correttissima scelta di isolarsi da tutto per evitare il Coronavirus, contrariamente a Tsitsipas. Ecco il video del suo allenamento.

Valuta questo articolo