Floyd Mayweather ha in mente di comprare il Newcastle. Di nuovo. Dopo le prime voci di due anni fa, ‘Money‘ questa volta potrebbe fare davvero sul serio, mettendo mano al portafogli per acquisire la proprietà della società inglese.

L’ammissione è arrivata durante un incontro con i fans, avvenuto proprio a Newcastle, nel corso del quale il moderatore ha incalzato l’ex pugile sulla possibilità di comprare il club bianconero: “se la gente vuole che compri il Newcastle me lo faccia sapere. In America noi lo chiamiamo soccer, ma il Newcastle United Football Club è sicuramente una squadra incredibile, una gran bella squadra“. Stando a quanto riferito da TMZ, Mayweather sarebbe infatti molto interessato ad acquisire una quota di maggioranza del club, ma al momento non ci sono stati contatti ufficiali tra le parti.

