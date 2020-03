Matteo Berrettini e Fabio Fognini, rappresentano quanto di meglio il tennis italiano possa offrire in questo momento storico, in attesa della definitiva esplosione del giovanissimo Sinner. I due tennisti azzurri sono stati intervistati in una sorta di “intervista doppia” in stile Iene, dando vita ad uno sketch esilarante. Si è trattato di una gara di conoscenza reciproca, nella quale l’ha spuntata Berrettini, il quale ha dimostrato di conoscere meglio le abitudini del compagno Fabio. Ecco quanto accaduto durante l’intervista doppia a Matteo Berrettini e Fabio Fognini.

Valuta questo articolo