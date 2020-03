Matteo Berrettini sembrava essere ad un passo dal rientro in campo dopo i problemi all’addome, ma l’interruzione dei tornei ATP a causa del Coronavirus ha ulteriormente rimandato il suo rientro. Il tennista azzurro, attraverso Instagram, ha scritto ai suoi followers, parlando ovviamente della situazione surreale che tutti noi stiamo vivendo in questi giorni.

“Ehi gente, Vi scrivo come si fa con gli amici….sto cercando di capire cosa stia succedendo, penso, rifletto e molto spesso mi incastro. Per quanto io mi sforzi di arrivare ad una risposta convincente, mi sembra che ci sia solo una cosa da fare, ascoltare gli esperti e quindi rispettare le distanze fisiche, ma allo stesso tempo rimanere uniti con i nostri animi.

Dovremo essere disciplinati, resilienti e allo stesso tempo sensibili. Servirà disciplina per rispettare le regole, resilienza per non mollare in nessuno istante e sensibilità per capire che è una situazione che non va sottovalutata. Così riusciremo a combattere e sconfiggere questo virus.

Cerchiamo di aiutarci l’un l’altro come faremmo con la nostra famiglia, rispettiamo le regole e sfruttiamo questo momento per riposarci e pianificare quello che sarà il nostro futuro dopo che tutto questo sarà finito. So benissimo che sarà dura, ma cerchiamo di tirare fuori il meglio da questa situazione, so che ognuno di voi ha il potenziale per farlo.

È il momento perfetto per dimostrare di che pasta siamo fatti, usiamo la nostra intelligenza e il tempo a disposizione per uscire più forti di prima. Il mio pensiero va alle persone che combattono in prima linea negli ospedali e a tutte le famiglie colpite da questa situazione. Ora sono io che faccio il tifo per voi! Forza! Mat“.

