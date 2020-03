Rimanere a casa è dura, per questo motivo gli sportivi si stanno ingegnando a creare nuove sfide social che possano far trascorrere più velocemente il tempo. Una delle più gettonate è la ‘StayAtHome’ challenge, che obbliga i concorrenti a palleggiare con un rotolo di carta igienica, nominando poi altri colleghi.

Si è cimentato anche Marco Materazzi, che ha fatto poi cadere il rotolo all’interno della sua riproduzione della Champions League, vinta nel 2010. Un modo per pungere Zlatan Ibrahimovic, a cui l’ex difensore si è rivolto ironicamente: “dai Zlatan, vediamo se ci riesci… Se vuoi la coppa te la presto“. Una frecciata velenosa, che fa riferimento al fatto che lo svedese non abbia mai vinto la massima competizione europea per club.

