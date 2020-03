Giocare a porte chiuse, è questa l’unica possibilità per le squadre di Serie A di scendere in campo e proseguire il campionato italiano 2019-2020 in questa difficile situazione in cui l’Italia sta facendo i conti col Coronavirus.

A margine della riunione tenuta ogg a Roma, Marotta ha espresso il proprio pensiero così: “dobbiamo prendere coscienza di questo fatto, ilt etnativo è quello di protare a termine il campionato con massima regolarità, senza creare uno squilibrio competitivo, ma come vedete il calendario di giorno in giorno subisce cambiamenti, attendiamo, riconosciamo uno stato di emergenza“, le parole dell’ad dell’Inter.

“Le porte chiuse potrebbero esser el’unico strumento per portare a termine il campionato alla luce di quelle che sono le restrizioni che giustamente il governo ci sta indicando. Per adesso il consiglio ha ratificato quella che era una proposta delle 20 società, che è quella di riprendere le partite sospese, questa è al momento la situazione della lega. Poi sarà la lega a comunicarlo. Juve-Inter si dovrebbe giocare domenica o lunedì“, ha concluso Marotta.

