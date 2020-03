La stagione 2020 di MotoGp inizierà solo ad aprile: le gare del Qatar e della Thailandia sono state annullate a causa dell’allarme Coronavirus e dell’impossibilità degli italiani o di chiunque sia stato in Italia di entrare in questi paesi. Nel weekend si correranno solo le gare di Moto2 e Moto3 poichè i team si trovano già in Qatar dove ieri hanno terminato l’ultima sessione di test.

Un rinvio che, in qualche modo, rema a favore di Marc Marquez, che nonostante il dispiacere per la cancellazione delle due gare, può ritenersi fortunatissimo. Il campione del mondo in carica avrà così infatti più tempo per recuperare dall’infortunio alla spalla dopo l’operazione dello scorso anno, ma sui social ha mostrato tutto il suo dispiacere: “il Gp del Qatar è stato cancellato per coronavirus e restrizioni di viaggio. Dovremo aspettare per iniziare l’azione!“.

