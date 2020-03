Un aneddoto raccontato a distanza di quasi 30 anni, quelli trascorsi da Galatasaray–Manchester United di Champions League.

Protagonista Eric Cantona, deciso a scatenare una rissa con un poliziotto per aver ricevuto una manganellata dopo l’espulsione decisa dal direttore di gara Röthlisberger. Una situazione grottesca, raccontata oggi da Roy Keane: “dopo l’espulsione nel camerino Eric è impazzito. Era determinato a tornare fuori per sistemare il poliziotto furfante che lo aveva colpito con il manganello. Eric era grosso e forte. Era molto serio, insisteva che avrebbe ucciso quello stronzo. Ci sono voluti gli sforzi di Ferguson, di Brian Kidd e di alcuni giocatori per trattenerlo. Normalmente non mi sarei tirato indietro da una rissa, ma nemmeno io ero preparato ad una cosa del genere. C’erano troppi turchi là fuori!”.

Valuta questo articolo