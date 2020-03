Il Manchester City vince la terza Carabao Cup consecutiva, la settima della propria storia, stendendo in finale a Wembley l’Aston Villa.

Gli uomini di Pep Guardiola si impongono con il risultato di 1-2, grazie alle reti di Aguero e Rodri che vanificano il sigillo di Samatta per gli avversari. Si tratta dell’ottavo trionfo per l’allenatore catalano nel tempio londinese, divenuto quasi un giardino di casa per Pep, esattamente come il Santiago Bernabeu, violato sette volte con Barcellona e Manchester City. Per Guardiola infine è il 29° titolo in carriera, un numero impressionante che conferma la superiorità di un allenatore davvero pazzesco.

