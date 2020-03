In un periodo così complicato, Cristiano Ronaldo può comunque tirare un sospiro di sollievo. La madre infatti è stata dimessa dall’ospedale Nélio Mendonça di Funchal, dove era stata ricoverata in seguito all’ictus che l’aveva colpita lo scorso 3 marzo.

La mamma 65enne del campione portoghese pare stia tornando lentamente in forze, così i medici hanno deciso di dimetterla per farle proseguire in casa propria la riabilitazione. Ronaldo è stato uno dei primi a lasciare Torino, prima che la positività di Rugani venisse resa nota dal club bianconero. Da quel momento in poi CR7 ha osservato a Funchal l’auto-isolamento, evitando dunque contatti con l’esterno.

Valuta questo articolo