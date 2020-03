La stagione 2020 di Formula 1 sta per iniziare: nonostante l’allarme Coronavirus che sta preoccupando e bloccando il mondo intero, il Gp d’Australia si disputerà regolarmente, questa domenica, e a porte aperte.

Alla vigilia del primo Gp dell’anno, Lewis Hamilton è stato protagonista di un’interessante intervista doppia col suo team principal Toto Wolff, nella quale ha parlato anche del suo futuro, escludendo un possibile trasferimento in Ferrari. “La Ferrari è una super monoposto e il rosso è il colore della passione e dell’amore, ma io sto bene qui: la scuderia ha fatto tantissimo per i suoi piloti, se sei in Mercedes diventi parte di una tradizione. Se abbiamo già un accordo con Mercedes? In realtà non ne abbiamo parlato, non c’è assolutamente fretta”, ha affermato il campione del mondo in carica.

