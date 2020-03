Da un fuoriclasse come lui ci si aspettava un colpo da campione. E Lionel Messi non ha deluso. Il fuoriclasse argentino ha deciso di fare la sua parte, come molti altri colleghi, nella partita contro il Coronavirus. ‘La Pulce’ ha donato 1 milione di euro per combattere il Covid-19, destinando tale somma all’Hospital Clinic di Barcellona e ad un centro medico in Argentina.

