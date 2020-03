Prima lo scudetto, poi l’addio di Milinkovic-Savic, uno scenario che sarebbe senz’altro ben accetto per i tifosi laziali, i quali attutirebbero il dolore per la cessione del talento serbo con l’enorme soddisfazione del primato in campionato. Questo potrebbe essere uno scenario possibile in vista del termine della stagione, data la pressione del PSG che si fa sempre più insistente.

Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, il club francese si sarebbe infatti mosso in anticipo per tentare di convincere Lotito a cedere Milinkovic-Savic, la cui valutazione si aggira sempre attorno ai 100 milioni di euro, cifre che di certo non spaventano i parigini. Alla Lazio però, per completare il quadretto precedentemente paventato, non resta che vincere lo scudetto, più facile a dirsi che a farsi. La truppa di Inzaghi sembra però avere tutte le carte in regola per lottare fino alla fine della stagione, grazie anche all’apporto di super Milinkovic-Savic.

