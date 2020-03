Jurgen Klopp si trova in questi giorni nella sua dimora per osservare le rigide regole della quarantena. L’allenatore del Liverpool ha di recente rivelato d’essersi commosso di fronte ad un video davvero toccante. In un ospedale della città, alcuni medici durante il loro turno di lavoro si sono uniti nel coro ‘You’ll never walk alone’, canzone simbolo dei Reds. Un video che ha fatto il giro del mondo, che Klopp ha commentato così:

“Ieri ho ricevuto un video in cui si vedono alcune persone in ospedale, fuori dalla terapia intensiva, cantare ‘You’ll never walk alone’. Sono scoppiato subito in lacrime, è stato incredibile. Queste persone non solo lavorano ma lo fanno anche con un grande spirito. Sono persone abituate ad aiutare gli altri, dobbiamo imparare da loro. Non potrei ammirarle di più di così”. Ecco il video in questione, davvero commovente.

