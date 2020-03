Due incontri, due sconfitte, ma tante buone indicazioni per Kim Clijsters. La tennista belga, tornata nel tour WTA dopo anni di stop durante i quali ha fatto la madre a tempo pieno, ha giocato in quel di Dubai ed a Monterrey, senza riuscire ancora a vincere un set. Va detto che ha avuto un po’ di sfortuna nei sorteggi, dato che ha trovato dapprima la Muguruza e poi Konta, testa di serie numero 2 del torneo messicano. Kim Clijsters però ha giocato due grandi match, uscendo dal campo a testa alta e tra gli applausi, dunque non intende mollare affatto, anzi. La belga ha ricevuto una wild card per il torneo di Indian Wells, con la speranza d’avere un po’ più di fortuna nel sorteggio, magari un primo turno un po’ più agevole rispetto ai due precedenti.

Valuta questo articolo