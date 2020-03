Il Magical Kenya Open, torneo dell’European Tour in programma a Nairobi, in Kenya, dal 12 al 15 marzo, dove avrebbe dovuto difendere il titolo Guido Migliozzi, è stato rinviato a data da destinarsi per l’emergenza Coronavirus. La decisione è stata presa dal governo keniota che ha sospeso al momento per un mese tutte le manifestazioni di vario genere nel Paese. E’ il terzo torneo del circuito che subisce uno stop dopo il Maybank Championship e il Volvo China Open.

Anche il calendario dell’Alps Tour ha subito modifiche. Infatti sono state riprogrammate a settembre tre gare che avrebbero dovuto svolgersi in Egitto: l’Allegria Open (19-21 marzo), il Dreamland Pyramids Open (24-26 marzo) e il new Giza Open (29-31 marzo), quest’ultimo nel 2019 appannaggio di Lorenzo Scalise.

