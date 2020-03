Un aneddoto davvero curioso, che ha come protagonista Cristiano Ronaldo. A rivelarlo è Wojciech Szczesny, portiere della Juventus intervenuto al canale YouTube Foot Truck per parlare di alcune tradizioni da rispettare nello spogliatoio bianconero.

Durante la gestione Allegri, ogni giocatore avrebbe dovuto sdebitarsi dopo un cartellino rosso ricevuto, così è toccato a CR7 farlo dopo l’espulsione di Valencia in Champions. E Non si è trattato proprio di un pensierino, come ammesso da Szczesny: “ai tempi di Allegri avevamo una regola, in caso di espulsione avremmo dovuto sdebitarci con i compagni. È per questo che tutti abbiamo un iMac, ce lo ha regalato Cristiano dopo il rosso di Valencia, anche se abbiamo dovuto aspettare quasi due mesi, perché continuava a dire che non aveva fatto nulla“.

