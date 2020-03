Il futuro di Gigi Buffon è ancora tutto da decidere. Il portiere della Juventus è in scadenza di contratto in estate e l’ipotesi ritiro è sempre più vicina. Dal canto suo, Buffon si sente ancora in forma e decisivo quando chiamato in causa, dunque potrebbe anche prolungare il suo legame con i bianconeri per un altro anno. L’agente Silvano Martina ha spiegato però che, ad oggi, non è stata ancora presa nessuna decisione, né da Buffon, né dalla Juventus: “se Buffon giocherà con la Juve un altro anno? Non è stato affrontato ancora il problema. Deciderà lui. Mi sembra che stia bene… ma al momento non ne abbiamo parlato. Juve un po’ in difficoltà rispetto agli altri anni nella lotta Scudetto? Non tutte le annate sono uguali. È già difficile vincere un campionato, figuriamoci nove di fila. La Lazio? Il fatto che non giochi le coppe aiuta, può giocarsi la vittoria del campionato”.

