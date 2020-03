Hanno giocato insieme uno accanto all’altro con la maglia della Juventus, adesso Marchisio si è ritirato e Pogba gioca nel Manchester United.

Il sogno del ‘Principino’ però è rivedere il francese in bianconero, lo ha rivelato ai microfoni di Sky Sport non prima di aver espresso una sua vecchia ammirazione per il Milan: “ci sono stati interessamenti negli anni, non solo negli ultimi due, di altre squadre italiane: ho avuto sempre grande ammirazione per il Milan che ho sempre rispettato tantissimo, ma la decisione di non continuare in Italia è dovuta al perché volevo indossare solo la maglia della Juve. Mercato? Mi piacerebbe che Pogba tornasse in bianconero, visto che ho avuto la fortuna di giocarci insieme e visto che si parla un po’ di lui. Sarebbe bello rivederlo con la maglia della Juventus“.

