In questi giorni difficili e particolari, i giocatori di Serie A sono confinati in casa così come tutti i propri tifosi, un’occasione perfetta per intrattenere i propri followers con una diretta Instagram.

Oggi è stato il turno di Paulo Dybala, che ha speso parole importanti per il sistema sanitario italiano: “ringrazio i medici, gli infermieri negli ospedali che stanno mettendo a rischio a loro salute ma stanno dando una mano incredibile in questo momento. Anche noi possiamo aiutarli, rimanendo a casa. Volevo anche salutare la gente che ha perso anche i suoi cari. Speriamo venga presto trovata una cura per non avere più casi di questo virus che si sta diffondendo così velocemente. Il presidente del Consiglio italiano ha vietato gli assembramenti, una mossa molto importante. Per chi mi ascolta dall’Argentina, consiglio di anticipare i tempi. Tutti i tifosi di calcio sono un’unica squadra oggi, uniti per lottare insieme all’Italia. Non esistono squadre di calcio, fazioni politiche, ma tutti dobbiamo combattere insieme e seguire i consigli“.

