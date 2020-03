Nel pomeriggio odierno si è tenuto, presso la Prefettura di Torino, il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che ha fatto il punto della situazione in merito alla partita di Coppa Italia Juventus-Milan. La decisione che è venuta fuori, in tarda serata, è quella del rinvio della partita a causa dell’emergenza Coronavirus. Rinvio a data da destinarsi.

Nel comunicato ufficiale si legge: “nel pomeriggio odierno si è tenuto in Prefettura il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nel corso della riunione l’Assessore Regionale alla Sanità ha riferito le risultanze e le valutazioni dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte in merito alla situazione determinata dal cd ‘Coronavirus’ e alle misure precauzionali, nonché l’esigenza di evitare assembramenti massivi. Nell’ambito della riunione, sentiti anche i Ministeri competenti, è stata condivisa l’adozione, da parte del Prefetto, dell’ordinanza contingibile ed urgente con la quale si dispone il differimento della partita di Coppa Italia Juventus–Milan, in programma nella serata del 4 marzo 2020“.

